 Zulieferer Stabilus steigert Umsatz dank besserer Autogeschäfte

KOBLENZ (dpa-AFX) -Der Autozulieferer Stabilus hat im zweiten Geschäftsquartal von einer anziehenden Autoproduktion in Europa und einem guten Industriegeschäft in Nordamerika profitiert. Der Gesamtumsatz stieg um 10,5 Prozent auf 310,6 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Koblenz mitteilte. Einige Analysten hatten sich zuvor mehr ausgerechnet. Bereinigt um Wechselkurseffekte wäre der Erlös um 7,7 Prozent gewachsen. Vor Zinsen, Steuern und Sonderposten stieg das Ergebnis unter anderem wegen gestiegener Vertriebskosten nur leicht um 3,8 Prozent auf 40,8 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 14 auf 13,1 Prozent zurück. Unter dem Strich erzielte Stabilus mit 42,6 Millionen Euro fast zwei Drittel mehr Gewinn als ein Jahr zuvor, vor allem dank einer Steuerrückerstattung. Die Jahresprognosen bestätigten die Koblenzer.