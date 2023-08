 Zwei Jahre Taliban: Save the Children warnt vor Kinderarmut

BERLIN/KABUL (dpa-AFX) -Zwei Jahre nach Machtübernahme der Taliban spitzt sich die Not der Kinder in Afghanistan weiter zu. Das berichtete die Organisation Save the Children am Dienstag. Laut einer Befragung von Save the Children haben 76 Prozent der befragten Jungen und Mädchen weniger zu essen als im Jahr zuvor. Grund für die Verschlechterung der humanitären Lage sei die schlimmste Dürre seit 30 Jahren und die Kürzung von internationalen Hilfsgeldern. Lediglich 25 Prozent der im Jahr 2023 insgesamt benötigten rund 2,9 Milliarden Euro wurden laut der Hilfsorganisation bislang zur Verfügung gestellt.

BERLIN/KABUL Für die Umfrage wurden unter anderem mehr als 1000 Kinder in sechs Provinzen von Save the Children befragt. Wetterextreme wie Dürren oder Fluten nehmen in Afghanistan zu, Experten machen dafür den Klimawandel verantwortlich. Viele Familien in Afghanistan sind für ihr Überleben auf die Landwirtschaft angewiesen. Infolge der wachsenden Not kommt es im Land vermehrt zu Kinderarbeit. 38 Prozent der befragten Kinder müssten arbeiten, um das Überleben ihrer Familien zu sichern - oft unter gefährlichen Bedingungen, etwa in Ziegelfabriken, auf Baustellen, beim Müllsammeln oder Betteln auf der Straße. "Kürzlich wurde uns berichtet, dass ein Mädchen von einem Lastwagen überfahren wurde, als es Waren über einen Grenzübergang schmuggelte", sagte der Länderdirektor von Save the Children in Afghanistan, Arshad Malik. "Die Tatsache, dass Kinder keine andere Wahl haben, als sich solchen Gefahren auszusetzen, sollte die ganze Welt erschüttern." Seit Machtübernahme der Taliban im August 2021 ist Afghanistan zunehmend von der Weltgemeinschaft isoliert. Trotz der Ankündigung moderater zu regieren, wurde die Taliban-Herrschaft zuletzt autoritärer und dogmatischer. Frauen und Mädchen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgegrenzt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres betonte im Mai dieses Jahres, dass Afghanistan die größte humanitäre Krise weltweit erlebe. 28 Millionen Menschen seien für ihr Überleben von humanitärer Hilfe abhängig. In Afghanistan leben geschätzt 37 Millionen Menschen.