 Zweite Generation: Mercedes zeigt neuen GLC

Mercedes bereitet den Start des neuen GLC vor. Das SUV soll noch vor den Sommerferien bestellbar sein und im Herbst in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit.

Stuttgart Preise nannte Mercedes noch nicht. Doch weil der GLC etwas größer wird und mehr Ausstattung bekommt, dürfte der Einstieg von aktuell 48 141 Euro kaum zu halten sein. Im Windkanal optimiert und mit höherer Haube etwas bulliger gezeichnet, wächst der GLC beim Generationswechsel auf 4,72 Meter. Das sind zwei Zentimeter mehr Radstand und sechs Zentimeter mehr Länge. Die sollen vor allem den Hinterbänklern und dem Kofferraum zugutekommen: Der legt um rund zehn Prozent auf nun 600 Liter zu. Digitale Zeiten im Innenraum Dazu gibt es ein komplett digitalisiertes Cockpit mit einem flachen Bildschirm hinter dem Lenkrad. Der Touchscreen wächst förmlich aus der Mittelkonsole heraus. Auf diesem läuft neben dem Infotainment-System MBUX auch ein neues Assistenzsystem. Dieses kann bei Offroadfahrten und beim Rangieren mit Kameras quasi einen Blick „durch die Motorhaube” auf die Fahrbahn ermöglichen. Mehrere Kamerabilder erzeugen dann ein Bild, bei dem die Motorhaube durchsichtig erscheint und so den Blick unter den vorderen Wagen erlaubt. Großes Motorenangebot an Verbrennern Technisch ist der GLC wieder eng mit der C-Klasse verwandt, nutzt zum Beispiel auch deren Hinterachslenkung, bekommt aber zum Teil andere Motoren mit mehr Hubraum. Los geht es demnach mit einem 2,0-Liter-Benziner mit 150 kW/204 PS oder 190 kW/258 PS sowie einem ebenfalls 2,0 Liter großen Diesel. Diesen gibt es mit 143 KW/197 PS oder 195 kW/265 PS. Später soll anders als in der C-Klasse auch ein Sechszylinder-Diesel folgen. Er werde drei Liter Hubraum haben und mehr als 220 kW/300 PS leisten, kündigte Projektleiter Peter Kolb an. Alle Verbrenner seien mit einem 48 Volt-Netz elektrifiziert und würden von einem 17 kW/23 PS starken E-Motor unterstützt, so der Ingenieur weiter. Für die 219 bis 240 km/h schnellen Start-Motorisierungen stellt Mercedes Verbrauchswerte von 7,3 Litern Benzin oder 5,2 Litern Diesel in Aussicht. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 167 oder 136 g/km. Auch die Modelle mit Stecker bieten mehr Vielfalt Um die Brücke in die elektrische Zukunft zu schlagen, gibt es den GLC auch wieder als Plug-in-Hybrid - diesmal mit mehr Auswahl und mehr Reichweite. So kombiniert Mercedes nach eigenen Angaben zwei Benziner und einen Diesel jeweils mit einer 100 kW/136 PS starken E-Maschine sowie einem Akku von rund 32 kWh. Damit schafft der GLC elektrisch bis zu 140 km/h und über 100 Kilometer Reichweite. Die Systemleistung liegt zwischen 230 kW/313 PS und 280 kW/381 PS, die Höchstgeschwindigkeit zwischen 218 und 237 km/h und der Verbrauch bei bestenfalls 0,5 Litern (CO2-Ausstoß: 13 g/km.)