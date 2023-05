 Drohender Zahlungsausfall: Die Zeit bis zum „Datum X“ wird knapp - warum der US-Schuldenstreit dieses Mal wirklich ernst ist

In wenigen Wochen droht den USA ein Zahlungsausfall. Welche Folgen hätte ein Staatsbankrott, warum ist eine Einigung so schwer? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Washington Anleger und internationale Partner blicken nervös auf die USA, denn womöglich bleiben der größten Volkswirtschaft der Welt nur noch Wochen bis zu einem Zahlungsausfall. Ein Staatsbankrott könnte die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession stürzen und gleichzeitig das auf US-Anleihen aufgebaute globale Finanzsystem destabilisieren.

An diesem Freitag treffen sich US-Präsident Joe Biden und führende Kongressvertreter, um über den Schuldenstreit zu verhandeln - doch ein Kompromiss scheint fern. Biden erwägt sogar, seine Teilnahme am G7-Gipfel kommende Woche abzusagen, sollte sich dann noch immer keine Lösung abzeichnen.

Was steht bei einer Zahlungsunfähigkeit auf dem Spiel? Was wollen die Demokraten, was die Republikaner? Und ist die Schuldenobergrenze überhaupt ein sinnvolles Instrument? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

1. Was passiert bei einem Zahlungsausfall?

Wie viele Bürger muss sich auch die US-Regierung Geld leihen, wenn sie über ihre Verhältnisse lebt. Da die Steuereinnahmen nicht ausreichen, um alle Bundesausgaben zu decken, nimmt die US-Regierung viele Kredite auf, im Durchschnitt mehr als 7 Milliarden Dollar pro Arbeitstag. Sie kann sich zu günstigen Konditionen Geld leihen, weil sie in dem Ruf steht, ihre Rechnungen immer zu bezahlen.

Die Staatsverschuldung ist die Gesamtsumme all dieses geliehenen Geldes. Und weil die US-Regierung mehr ausgibt, als sie einnimmt, verfügt das Finanzministerium ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr über genügend Barmittel, um seinen Verpflichtungen nachzukommen: etwa für Dienstleister der Regierung, Sozialhilfe und Gesundheitsversicherungen. Deshalb muss die Schuldenobergrenze regelmäßig angehoben werden. Dazu ist nur der Kongress befugt, der das Limit festlegt, wie viele Kredite das US-Finanzministeriums aufnehmen darf.

Derzeit liegt die Schuldenobergrenze bei 31,4 Billionen US-Dollar. Das Finanzministerium hat das Limit bereits im Januar 2023 erreicht und ergreift seither sogenannte „außerordentliche Maßnahmen“, um Rechnungen weiter bezahlen zu können. Der Kongress ist zwischen Republikanern und Demokraten gespalten, derzeit gibt es keine Mehrheit für eine Anhebung der Schuldengrenze. Kommt es nicht zu einem Beschluss, rutschen die USA in die Zahlungsunfähigkeit.

2. Was ist der Unterschied zu einem Shutdown?

Von Frage der Kreditaufnahme unabhängig ist der US-Bundeshaushalt, auch wenn beide Themen häufig miteinander vermischt oder verwechselt werden. Bei den jährlichen Haushaltsgesprächen werden neue Posten über das künftige Budget festgelegt. Scheitern die Verhandlungen, müssen viele Regierungsausgaben eingefroren werden, dann spricht man von einem Shutdown. Dieses Thema dürfte aber erst wieder Ende des Jahres akut werden, wenn die nächsten Budgetgespräche anstehen.

Im Unterschied dazu erhöht die Anhebung der Schuldenobergrenze nicht die Ausgaben des Bundes über das hinaus, was der Kongress bereits genehmigt hat. Eine höhere Schuldengrenze ermöglicht es der US-Regierung lediglich, für bereits getätigte Käufe und Verpflichtungen zu zahlen.

Bei einem Shutdown sind jene Posten betroffen, die jährlich vom Kongress bewilligt werden, etwa das Gehalt von Regierungsbeamten. Ein Zahlungsausfall ist noch weitreichender, denn hier geht es um sämtliche Ausgaben der Regierung, einschließlich der Zinsen auf die Schulden und der Sozialversicherung, der Krankenversicherung und anderer staatlicher Leistungen.

3. Wann könnte es zum Zahlungsausfall kommen?

Der Zeitpunkt, an dem das Finanzministerium nicht mehr über genügend Barmittel verfügt, - das so genannte "X-Datum" - ist ungewiss, da er von den Steuereinnahmen des Bundes abhängt. US-Finanzministerin Janet Yellen schätzt, dass das „Datum X“ bereits am 1. Juni erreicht sein wird. Anderen Schätzungen zufolge könnte es zwischen Juli und September so weit sein. Firmen und Banken bereiten sich auf das Worst-Case-Szenario vor, auch wenn bislang immer eine Einigung erzielt werden konnte. Erinnerungen an 2011 werden wach: damals wendeten die USA den Bankrott 72 Stunden vor dem „Datum X“ ab. Die USA verloren die höchste Bonitätseinstufung der Ratingagentur S&P, was die Kreditkosten für die USA über Jahre in die Höhe trieb.

4. Warum scheint eine Einigung dieses Mal so schwer?

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat der Kongress 102 Mal die Schuldenobergrenze der USA angehoben. Die jetzige Situation ist aber unberechenbar, weil sich die politischen Gräben vertieft haben, und weil die Zeit zum Verhandeln so knapp ist. Beide Seiten haben sich über Monate nicht bewegt. Die Republikaner im Repräsentantenhaus wollen ihre Zustimmung für die Anhebung der Schuldenobergrenze an drastische Kürzungen der Bundesausgaben knüpfen. Die Demokraten lehnen die Forderungen ab und drängen auf eine, wie Biden es ausdrückt, „saubere“ Anhebung des Schuldenlimits. Der Präsident ist offen für separate Gespräche über den Bundeshaushalt, die im Herbst anstehen, doch die Republikaner wollen den Druck im Schuldenstreit als Hebel nutzen und zum Beispiel einen Teil von Bidens Klimagesetzen rückgängig machen.

Allein Kevin McCarthy, Republikaner und Chef des Repräsentantenhauses, darf Gesetze in der Kammer zur Abstimmung bringen. Allerdings braucht er dafür den Rückhalt seiner Fraktion, und die ist gespalten. Eine Flanke von Rechtsaußen-Politikern, viele von ihnen Unterstützer von Donald Trump, will die Anhebung blockieren. McCarthy muss die Interessen der Hardliner bedienen und zugleich einen Kompromiss mit den Demokraten finden. Auch im US-Senat droht Widerstand. Dort haben die US-Demokraten nur eine sehr knappe Mehrheit.

5. Welche Folgen drohen in den USA?

Ist das Finanzministerium nicht mehr in der Lage, zusätzliches Geld zu leihen, geraten die USA mit ausstehenden Krediten in Verzug und ihre Kreditwürdigkeit steht auf dem Spiel. von Ratingagenturen herabgestuft werden. Die meisten Analysten glauben, dass ein Zahlungsunfall sofort die Finanzmärkte und Konjunktur erschüttern würde. Wirtschaftsexperten warnen, dass die US-Wirtschaft im Fall eines länger anhaltenden Staatsbankrotts acht Millionen Arbeitsplätze verlieren und in eine Rezession rutschen würde. Schon ein kurzer Zahlungsausfall würde Schaden anrichten, heißt es in einer Analyse des Weißen Hauses. Mark Zandi, Chefvolkswirt von Moody's Analytics, sieht selbst bei einem Blitz-Bankrott, der schnell korrigiert wird, „steigende Zinssätze und fallende Aktienkurse. Die Märkte für kurzfristige Finanzierungen (...) würden wahrscheinlich ebenfalls zusammenbrechen“, so Zandi. Je näher das „Datum X“ rücke, desto brenzliger werde die Lage: Allein das Szenario eines möglichen Zahlungsausfalls könnte die „Märkte erschüttern und die Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft in die Höhe treiben“.

6. Warum wäre die ganze Welt betroffen?

„Die US-Wirtschaft und das globale Finanzsystem beruhen alle auf der Vorstellung, dass die US-Regierung - im Gegensatz zu anderen Ländern der Welt - ihre Rechnungen immer bezahlt“, schreibt Neil Bradley, Vizechef der US-Handelskammer. „Investitionen in US-Schulden gelten als „risikofrei“, was bedeutet, dass die US-Regierung weniger zahlt, um sich Geld zu leihen.“ Bei einem Zahlungsausfall würde die US-Regierung nicht mehr verlässlich ihre Rechnungen bezahlen. „Staatsanleihen wären nicht mehr risikofrei. Die Zinssätze für die Regierung und alle anderen würden steigen, da das Finanzsystem versuchen würde, sich selbst zu regulieren. Die Rolle des Dollars als globale Reservewährung würde weltweit geschwächt, vielleicht sogar dauerhaft“, warnt Bradley. Geopolitisch steht die Führungsstärke der USA auf dem Spiel. Der US-Dollar macht 60 Prozent der globalen Währungsreserven aus. China würde im Rennen um die Vorherrschaft auf dem Währungsmarkt versuchen, einen Staatsbankrott der USA für sich zu nutzen, analysiert das Magazin „Foreign Policy“.

7. Welche Optionen gibt es noch?

Biden könnte McCarthy umgehen und einige moderate Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat dazu bewegen, für eine Anhebung des Limits zu stimmen. Möglich wäre das übereinen sogenannten Entlastungsantrag („discharge petition“), der die Behandlung eines Gesetzes erzwingt, wenn eine Mehrheit der jeweiligen Kammern dies verlangt. Das Verfahren ist ambitioniert, denn notwendig sind sämtliche Demokraten und mindestens fünf Republikaner im Repräsentantenhaus, die bereit sind, sich gegen ihre Partei zu stellen. Oder: die US-Regierung könnte weiterhin Kredite aufnehmen und argumentieren, dass sie laut US-Verfassung dazu verpflichtet ist, ihre Schulden zu begleichen. Allerdings, warnen Experten, würde dieser Alleingang sofort eine Verfassungsbeschwerde nach sich ziehen. Immer, wenn die US-Schuldengrenze debattiert wird, taucht auch diese kuriose Variante auf: Das Finanzministerium könnte eine 1-Billion-Dollar-Platinmünze prägen, um die Rechnungen zu bezahlen. Yellen hat diese Möglichkeit aber ausgeschlossen.

8. Warum schaffen die USA ihre Schuldengrenze nicht einfach ab?

Die USA sind eines der wenigen Industrieländer, die die Höhe ihrer Kreditaufnahme manuell neu beschließen müssen. Der Mechanismus ist mehr als ein Jahrhundert alt und stammt aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, als die Staatskosten explodierten. Die Vereinigten Staaten sind gemeinsam mit Dänemark eines von nur zwei Industrieländern, in denen es eine Schuldenobergrenze gibt. Unterstützer des Mechanismus warnen, dass es bei einem Wegfall gar keine Schuldendisziplin mehr gäbe - weshalb der Vorschlag in beiden Parteien als unpopulär gilt. Kritiker der Schuldenobergrenze monieren, dass das Instrument seinen Sinn längst verloren habe, denn seit ihrer Einführung im Jahr 2017 hat sich die Gesamtverschuldung der USA fast versechsfacht. Beide Parteien tragen dazu bei, dass die Staatsverschuldung der USA exponentiell steigt.

