Aktien Nebenwerte stehen an der Börse vor dem Comeback

Aktien kleinerer und mittelgroßer Firmen haben deutlich an Wert verloren. Unter ihnen sind jedoch innovative Marktführer, und ihre Aktien bieten oft besonderes Potenzial.

Börsennotierte mittelständische Unternehmen mit viel Potenzial. (Foto: Barco, plainpicture/Westend61/zerocreatives, Gerresheimer AG) Barco, CVS Group, Gerresheimer Glas

Frankfurt Aktien börsennotierter Mittelständler haben es in diesen Zeiten schwer. Ihre Kurse sind in den vergangenen Monaten deutlich heftiger eingebrochen als die der Großkonzerne. Das bietet Anlageexperten zufolge die Chance, jetzt günstig einzusteigen und dann von einer überproportionalen Erholung zu profitieren. Fondsmanager namhafter Anbieter sind davon überzeugt, dass Anleger auf lange Sicht mit den kleineren Titeln besser fahren als mit den Schwergewichten.

„Die Small und Mid Caps haben in den vergangenen 20 Jahren deutlich besser abgeschnitten als die Large Caps“, stellt Marcus Ratz vom Fondsspezialisten Lupus Alpha fest. Dafür nennt er einen wesentlichen Grund: Viele der kleinen Firmen hätten digitale Geschäftsmodelle aufgebaut und innovative Technologien vermarktet. Und das könne sich auszahlen: Zahlreiche Anbieter seien Marktführer in ihren Nischen, was letztlich auch an der Börse honoriert werde, so der Fondsmanager.

