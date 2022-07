Aktienanalyse Aktien bewerten im Bärenmarkt: Auf diese Kennzahlen sollten Anleger achten

Fondsmanager und Analysten setzen im Umfeld schwacher Börsen vor allem auf Aktien solider Unternehmen. Im Bärenmarkt rücken einige Indikatoren stärker in den Vordergrund.

Im Bärenmarkt sind einige Kennzahlen für die Aktienbewertung besonders wichtig. (Foto: dpa) Bären-Figur an der Frankfurter Börse

Frankfurt Die Lage an den Aktienmärkten sieht alles andere als gut aus. Viele Aktienindizes haben seit ihren Allzeithochs zeitweise 20 Prozent verloren und befinden sich somit in einem Bärenmarkt. Das gilt auch für den Dax. Der Leitindex steht mittlerweile unter der Marke von 13.000 Punkten. In diesem Umfeld ist es besonders wichtig, Aktien sorgfältig zu bewerten und anhand der richtigen Kennzahlen auszuwählen.

Nach Ansicht von Pascal Spano vom Bankhaus Metzler geht es darum, „Werte zu verteidigen, also die Aktien auszuwählen, die sich zumindest noch vergleichsweise gut halten“. Spano ist Leiter des Researchs für institutionelle Kunden beim Bankhaus Metzler und setzt derzeit vor allem auf „solide Unternehmen“.

Im Folgenden erklärt das Handelsblatt, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell nicht mehr so aussagekräftig ist und warum Anlegerinnen und Anleger stattdessen eher auf Kennzahlen wie die Nettoverschuldung, den Zinsdeckungsgrad, den Cashflow, die Dividende und den Buchwert achten sollten.

