Anlagestrategie Einstieg zum finalen Aktien-Ausverkauf: Diesen Index sollten Anleger kennen

Wer bei einem Crash kaufen will, der braucht starke Nerven. Doch es gibt einen Gradmesser für Weltuntergangsstimmung, der Orientierung bietet.

Steil fallende Kurse bei gleichzeitig hohem Handelsvolumen sind häufig das Ende einer Korrektur. (Foto: Reuters) Dax-Kurve

Düsseldorf Woran erkennen Anlegerinnen und Anleger das Ende eines längeren Abwärtstrends? Erfahrene Börsianer wissen die Antwort: Es gibt einen finalen Ausverkauf, von dem aus die Kurse anschließend wieder nachhaltig steigen. Was sich in der Theorie einfach anhört, ähnelt in der Praxis aber dem Versuch, sechs Richtige auf dem Lottoschein anzukreuzen.

Beim finalen Aktien-Ausverkauf herrscht Weltuntergangsstimmung am Aktienmarkt. Anleger wollen nur noch ihr Geld retten, weil sie weitere Kursverluste erwarten und den finalen „Sell-off“ nur als Auftakt von weiteren Ausverkäufen sehen. Anlegerinnen und Anlegern bietet das aber auch Chancen. Das Handelsblatt erklärt, warum es sinnvoll sein kann, sich dabei am VDax zu orientieren, und wie man mit geringem Risiko den Wiedereinstieg an den Märkten vorbereiten kann.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen