Anlagestrategie Vorsicht, Buffett-Effekt: Darum ist es gefährlich, Aktienkäufe des Starinvestors zu kopieren

Der Börsen-Guru veröffentlicht viermal im Jahr sein Portfolio. Macht es Sinn, Warren Buffetts Käufe zu kopieren? Das Handelsblatt hat nachgerechnet – mit einem überraschenden Ergebnis.

Warren Buffett

Düsseldorf Warren Buffett gilt als berühmtester noch lebender Großinvestor. Wenn der Chef des Beteiligungsunternehmens Berkshire Hathaway eine Aktie kauft, gilt das als Gütesiegel.

Viele Privatanleger und auch institutionelle Investoren kopieren deshalb Warren Buffetts Portfolio. Aber ist das sinnvoll? Das Handelsblatt hat dafür seine 37 Neu-Investments seit 2016 analysiert – mit einem überraschenden Ergebnis. Acht Erkenntnisse lassen sich aus der Auswertung ableiten:

1. Niemals am Folgetag eines Kaufs von Warren Buffett handeln

Buffetts Käufe werden, sofern sie keine meldepflichtige Schwelle berühren, sechs Wochen nach Quartalsschluss veröffentlicht (das nächste Mal am 16. Mai). Am Folgetag sorgen die Nachahmer in nahezu allen Fällen für einen Kurssprung.

