Wer 2013 einmalig 10.000 Euro investiert hätte, wäre heute um fast das doppelte reicher – oder hätte Geld verloren. Welche Geldanlageform am gewinnbringendsten war, zeigt diese Auswertung.

Was passiert nach zehn Jahren, wenn ich 10.000 Euro anlegen? In einer neuen Auswertung wurden verschiedene Optionen getestet.

Berlin Was wäre, wenn? Diese Frage lässt sich in vielen Lebensbereichen zwar stellen, häufig aber nicht beantworten. Wer kann schon mit Gewissheit sagen, was passiert wäre, wenn man das attraktive Jobangebot nicht ausgeschlagen hätte? Oder eine ganz andere Stadt als Wohnort gewählt hätte?

In einer Sache aber funktioniert die Frage: Was wäre, wenn ich vor zehn Jahren 10.000 Euro investiert hätte, dabei herausgekommen? Der Tagesspiegel hat dieses Szenario für vier Anlagemöglichkeiten von der Vermögensverwaltung VZ Vermögenszentrum durchrechnen lassen: ETF, Aktien, Gold und einen Rentenfonds. Das sind die Ergebnisse:

Wer im Juli 2013 10.000 Euro auf einen Dax-ETF gesetzt hätte, also einen Indexfonds, der eins zu eins die Werte im Dax nachbildet, wäre heute um 8684 Euro reicher. Denn aus 10.000 Euro eingesetztem Kapital wären innerhalb von zehn Jahren 18.684 Euro geworden. Das macht eine jährliche Rendite von im Schnitt 6,45 Prozent nach Kosten.

