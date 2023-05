 Aktien und ETF: Was Sie bei der Geldanlage für Ihre Kinder beachten sollten

Geldgeschenke gelten als einfallslos, vor allem, wenn Kinder beschenkt werden sollen. Doch für einen guten Start ins Leben kann gerade diese Notlösung eine Tugend sein.

Wer für seine Kinder sparen will, hat verschiedene Möglichkeiten. Eltern sollten Einiges nicht außer Acht lassen. (Foto: Imago) Geldanlage für Kinder

München Nicht nur vor Ostern, auch vor Weihnachten und wenn es auf den Geburtstag des Nachwuchses zugeht, hören viele Eltern Fragen aus der Verwandtschaft und von Freunden nach einem passenden Geschenk. Die Antwort, die sich die wenigsten Eltern zu geben trauen, lautet: Geld.

Wer diese Antwort nicht gibt, versäumt die Gelegenheit, für sein Kind wichtige finanzielle Weichen zu stellen und den Grundstein für einen finanziell ordentlichen Start ins Leben, wenn nicht sogar zu Reichtum zu legen.

Während früher Lebensversicherungen oder Bausparverträge Kindern in die Wiege gelegt wurden, müssen Eltern heute nach einem Jahrzehnt Zinstief und in Jahren hoher Inflation andere Wege gehen. Das Handelsblatt gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund ums Anlegen für den Nachwuchs. Warum an Aktien kein Weg vorbeiführt, wie Kinder beim Sparen sparen und welche Rolle das Finanzamt dabei spielt.

Geldanlage für Kinder: Warum sich Aktien lohnen

