Die Bundesregierung will die gesetzliche Rente durch eine Aktienrente ergänzen. Doch bis sie kommt, wird es noch dauern. Tipps für alle, die jetzt schon mit Aktien vorsorgen wollen.

Mit einem ETF-Sparplan können Privatanleger ähnlich erfolgreich wie die Profi-Investoren sein. (Foto: Bloomberg) Börsenhändler

Frankfurt Die gesetzliche Rente wird nicht reichen. Diese Sorge teilt Sophie* mit vielen Deutschen. Die 29-Jährige ist gerade ins Berufsleben gestartet, sorgt sich aber jetzt schon um die Lebensqualität im Alter.

Um vorzusorgen, investiert Sophie in ETFs und baut mit den börsengehandelten Indexfonds ihre eigene Aktienrente. Auf die staatliche Aktienrente, über die die Ampelkoalition in Berlin noch diskutiert, will sie nicht warten.

Michael Huber begrüßt das. Zu früh kann man seiner Meinung nach gar nicht anfangen. „Wer vorsorgt, muss sich zunächst einige Fragen stellen“, sagt der Finanzplaner, der beim VZ Vermögenszentrum Menschen berät, ihren Ruhestand zu planen. Für das Handelsblatt hat er berechnet, wie sich eine eigene Aktienrente aufbauen lässt und die wichtigsten Fragen zum Sparen und zur Rente beantwortet. Wer sich die eigene Aktienrente bauen will, sollte demnach auf wichtige Punkte achten.

Altersvorsorge: Was ist die Aktienrente?

