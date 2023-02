Anlagestrategie Investmentfonds für Schwellenländer setzen auf China

Die Börsen der Emerging Markets zeigen wieder eine positive Entwicklung. Im Mittelpunkt steht dabei China. Wo Fondsmanager jetzt Chancen sehen.

Der Hase steht in China für Glück und Wohlstand. China im Blickpunkt von Investoren

Düsseldorf In China hat am 22. Januar 2023 das „Jahr des Hasen“ begonnen. Er steht in der chinesischen Kultur symbolisch für Frieden und Wohlstand. Die Hoffnung könnte in Erfüllung gehen. Mit der Aufgabe der Null-Covid-Strategie hat die chinesische Regierung ihre Politik grundsätzlich geändert. „Die Ampeln stehen wieder auf Grün für chinesische Aktien“, meint Xavier Hovasse, Fondsmanager und Head of Emerging Markets bei der französischen Investmentgesellschaft Carmignac.

„Von den fünf Faktoren, die die chinesischen Aktienmärkte 2021 und 2022 belasteten – strengere Regulierung, die Immobilienkrise, die Null-Covid-Politik, die lokale Politik sowie die Spannungen zwischen China und den USA – sind vier inzwischen größtenteils nicht mehr relevant“, ist Hovasse überzeugt.

Lediglich der Konflikt zwischen den USA und China flamme unter anderem mit der Debatte um den Spionageballon wieder auf. Hovasse rechnet mit einem Wachstum von rund 5,0 Prozent in China: „Damit wäre China der einzige große Wirtschaftsraum, dessen Wirtschaftswachstum sich dieses Jahr beschleunigt“, sagt Hovasse.

Das zeigt sich auch an der Performance der Aktienmärkte, die die Zukunft vorwegnehmen. Die chinesischen Börsen haben positiv auf die Abkehr von der harten Coronapolitik reagiert. Mit dem Erstarken Chinas gewinnen Schwellenländer wieder an Interesse bei Anlegern. Wegen der hohen Risiken von Einzelinvestments spricht viel für ein Investment mit Investmentfonds.

Neben aktiv gemanagten Portfolios können Anleger auch in Indexfonds (ETFs) investieren, die einen Index abbilden und kostengünstiger sind als die aktiv gemanagten Produkte. Dafür müssen sie sich mit der Rendite des Indexes begnügen.

Zu den aktiv gemanagten Investmentfonds mit positiver Langzeitbilanz zählt der „Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund“. Er investiert in ein Portfolio von 30 bis 50 Unternehmen. Das Fondsmanagement legt unabhängig von Vergleichsindizes an und kann das hauseigene Research nutzen. Die Aussichten sind positiv: „Wir erwarten eine klare Wachstumsverschiebung von den USA in Richtung Asien“, ist Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International, überzeugt.

Das Fondsmanagement von Fidelity nutzt bei der Auswahl von Aktien einen Nachhaltigkeitsfilter. Mindestens 70 Prozent des Anlagevermögens werden in Unternehmen investiert, die als nachhaltig gelten. Es gewichtet bei der aktuellen Marktlage die Branchen Konsum, IT sowie Industrie- und Finanzwerte stärker. Die größten Einzelpositionen sind der Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor und der chinesische Milchproduzent China Mengniu Dairy.

Auf Unternehmen in Schwellenländern mit einer hohen Dividendenrendite setzt Fondsmanager Omar Negyal beim Aktienfonds „JP Morgan Emerging Markets Dividend“. Die Dividendenrendite des Fonds liegt aktuell bei 4,8 Prozent. „Dividendenausschüttungen sind positiv mit einer überdurchschnittlichen Governance korreliert“, sagt Negyal. Daher sei ein Dividendenansatz sehr gut geeignet, um das Unternehmensrisiko bei Investments in Schwellenländern zu steuern.

Für Negyal ist Preissetzungsmacht ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Aktien. Chinesische Aktien machen mit 27 Prozent den größten Anteil im Portfolio aus, gefolgt von Indien mit 20 Prozent und Taiwan mit zwölf Prozent. „Es gibt Länder mit einer stärkeren Dividendenkultur, weshalb wir zum Beispiel Taiwan höher gewichten als Korea.“

Der Fondsmanager bevorzugt Konsum- und Finanzwerte, die sich durch hohe Dividenden auszeichnen. Größte Positionen im Portfolio sind Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics und Walmart de Mexico.

Konzentriertes Portfolio

Fondsmanager Xavier Hovasse setzt mit dem Aktienfonds „Carmignac Portfolio Emergents“ auf ein konzentriertes Portfolio von 36 Unternehmen: „Wir bevorzugen Schwellenländer mit soliden oder sich verbessernden Fundamentaldaten wie China, Südkorea oder Mexiko.“ Wegen ihrer hohen Bewertung hat Hovasse indische Aktien im Portfolio derzeit untergewichtet.

Aktien aus Osteuropa spielen in Hovasses Portfolio keine Rolle. Den größten Anteil haben chinesische Aktien mit 41 Prozent, gefolgt von südkoreanischen mit 17 Prozent und brasilianischen mit 14 Prozent. Zu den größten Positionen im Portfolio zählen Samsung Electronics und der Batteriehersteller LG Chem.

Eine Alternative zu aktiv gemanagten Fonds sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs) zum Beispiel auf den Aktienindex MSCI Emerging Markets. Er setzt sich aus Unternehmen aus 24 Schwellenländern zusammen. Mit 30 Prozent sind Werte aus China am stärksten vertreten. Danach folgen Firmen aus Indien mit einem Anteil von 14,8 Prozent und aus Taiwan mit 14,4 Prozent.

Im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sind ETFs günstiger. So wie zum Beispiel der „Lyxor MSCI Emerging Markets Ucits ETF“. Er hat laufende Kosten von lediglich 0,14 Prozent. Mit dem ETF erzielen Anleger die Rendite des Indexes MSCI Emerging Markets.

Auch wenn die Börsen der Schwellenländer in den vergangenen Monaten einen starken Zuwachs verzeichnet haben, liegen die Bewertungen nach wie vor deutlich unter denen von Aktien aus etablierten Märkten. Diese werden im Schnitt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 bewertet, während Aktien aus Schwellenländern auf elf kommen. Die günstige Bewertung spricht verbunden mit guten Perspektiven für das Wachstum für ein Engagement in Aktien aus Schwellenländern.

