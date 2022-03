Anleihemarkt Billionenrisiko Zinswende: Bondbesitzern drohen enorme Verluste

Die Notenbanken wollen die Zinsen erhöhen. Marktexperten stellen deshalb die Zukunft der Anlageklasse Anleihen infrage. Wie viel Risiko ist noch vertretbar?

Die US-Notenbank wird in diesem Monat ihre Zinsen erhöhen. (Foto: Reuters) Fed-Chef Jerome Powell

Frankfurt Auch der Ukrainekrieg wird die bevorstehende Zinswende wohl nicht abwenden: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten planen die großen Notenbanken einen abrupten Wechsel der Geldpolitik. Die britische Notenbank hat zuletzt bereits zweimal hintereinander die Zinsen erhöht, in diesem Monat wird die US-Notenbank Fed nachziehen.

Auslöser sind die seit einigen Monaten scharf steigenden Inflationsraten. In den USA lag die Teuerung im Januar bei über sieben Prozent, die Daten für Februar dürften am Donnerstag noch einmal höher ausfallen. In der Euro-Zone liegt die Inflationsrate aktuell bei fast sechs Prozent – Ziel der Europäischen Notenbank EZB sind zwei Prozent.

Wenn die Zinsen tatsächlich steigen, würden die höheren Marktrenditen große Verluste für Bondbesitzer bedeuten. Einen Vorgeschmack darauf gaben die Verwerfungen der vergangenen Monate, als die Marktrenditen in Erwartung der Zinswende stiegen, ehe sie infolge des Ukrainekriegs wieder sanken.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen