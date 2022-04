Börsengehandelte Fonds Trendsetterin Cathie Wood: Warum der Handel mit aktiven ETFs boomt

Der Markt für aktiv gemanagte ETFs wächst rasant. Experten halten eine Verfünffachung binnen fünf Jahren für möglich. Profitieren können sowohl Anleger als auch Anbieter.

Die US-Investorin bietet aktive ETFs an. Damit ist sie eine Vorreiterin. Cathie Wood

Frankfurt Sie gilt als Star-Investorin: Cathie Wood. In den USA stecken 16 Milliarden Dollar in ihrem Aktienfonds „Ark Innovation ETF“ (ARKK). Es ist ein aktiv gemanagter Fonds, der aber an der Börse gehandelt wird. Diese ETF-Variante dürfte weltweit sehr viel populärer werden, glauben Experten. „Weltweit können wir uns bis 2026 unter bestimmten Bedingungen eine Verdreifachung auf eine Billion Dollar vorstellen“, sagt Utz Helmuth von Strategy&, der Strategieberatung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.

Das Geschäft in Europa dürfte sogar noch stärker wachsen, allerdings von einem geringeren Niveau aus. Helmuth hält eine Verfünffachung auf 90 Milliarden Dollar für möglich. Einen Schritt weiter geht Marcus Weyerer, ETF-Experte von Franklin Templeton Investments: „100 Milliarden Dollar sind absolut möglich.“

