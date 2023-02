 Börsengehandelter Fonds: Fünf ETF, die den MSCI World stabilisieren können

ETF-Sparer können neben dem beliebten Index Themenschwerpunkte in ihrem Depot setzen. Welche Anlagefelder Profis jetzt empfehlen – und wie sie sich umsetzen lassen.

Mit börsengehandelten Indexfonds (ETF) können Anleger ihr Depot auf bestimmte Themenfelder ausrichten. (Foto: Moment/Getty Images) ETF

Düsseldorf Von der laufenden Erholung an der Börse profitieren auch Anlegerinnen und Anleger, die auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs) setzen. Der MSCI World, der beliebteste Index für ETF-Sparer, ist seit Anfang Oktober um rund 15 Prozent gestiegen. Ob diese Erholung so weitergeht, ist aber ungewiss angesichts einer möglichen Rezession und einer weiterhin hohen Inflation. Im Ukrainekrieg ist auch kein Ende in Sicht.

Um solche Unwägbarkeiten zu berücksichtigen, können ETF-Sparer neben dem MSCI World noch weitere Schwerpunkte in ihrem Depot setzen. Diese können dabei helfen, die Performance im Depot zu stabilisieren, wenn es am breiten Markt schlechter läuft.

Das Handelsblatt hat dafür aus den aktuellen Ausblicken der Strategen von großen Vermögensverwaltern und Investmentgesellschaften fünf Anlagefelder herausgefiltert, die Profis für attraktiv halten und sich mit Themen-ETFs abdecken lassen.

Hinweis: Dieser Text ist keine Empfehlung zum Kauf der beschriebenen ETFs. Er soll zur Diskussion anregen und kann Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein.

