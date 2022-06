Deutsche-Bank-Tochter Nach Razzia und langer Aufsichtsratssitzung: DWS tauscht CEO Asoka Wöhrmann aus

Die Deutsche-Bank-Tochter setzt nach den „Greenwashing“-Vorwürfen auf eine neue Spitze. Nach der Hauptversammlung wird Stefan Hoops die DWS leiten.

Der DWS-CEO soll seinen Posten verlassen. (Foto: Reuters) Asoka Wöhrmann

Frankfurt Nur wenige Stunden nach der Razzia wegen „Greenwashing“-Vorwürfen und nach einer langen Aufsichtsratssitzung trennt sich die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS von ihrem Unternehmenschef Asoka Wöhrmann.

Stefan Hoops werde mit Ablauf des Tages der diesjährigen Hauptversammlung neuer Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO). Das gab die DWS in einer Pflichtmitteilung in der Nacht zum Mittwoch bekannt. Der Kurs der DWS-Aktie brach am Vormittag um mehr als sieben Prozent, auf gut 30 Euro ein. Die Aktie notierte damit unterhalb ihrer Erstnotiz im März 2018.

Hoops sei von der Gesellschafterversammlung mit Wirkung zum 9. Juni 2022 zum Mitglied und Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt worden. Damit scheidet er aus seiner Rolle als Leiter der Unternehmensbank der Deutschen Bank aus. Wöhrmann habe sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf des Tages der diesjährigen Hauptversammlung niedergelegt.

