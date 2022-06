Deutsche-Bank-Tochter Nur wenige Stunden nach der Razzia: DWS tauscht CEO Asoka Wöhrmann aus

Die „Greenwashing“-Vorwürfe gegen die DWS sorgen für einen Wechsel an der Spitze der Deutsche-Bank-Tochter. Nach der Hauptversammlung soll Stefan Hoops die Leitung übernehmen.

Der DWS-CEO soll seinen Posten verlassen. (Foto: Reuters) Asoka Wöhrmann

Frankfurt Nur wenige Stunden nach der Razzia wegen „Greenwashing“-Vorwürfen trennt sich die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS von ihrem Unternehmenschef Asoka Wöhrmann. Stefan Hoops werde mit Ablauf des Tages der diesjährigen Hauptversammlung neuer Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), gab die DWS in einer Pflichtmitteilung in der Nacht zum Mittwoch bekannt.

Hoops sei von der Gesellschafterversammlung mit Wirkung zum 9. Juni 2022 zum Mitglied und Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt worden und scheide damit aus seiner Rolle als Leiter der Unternehmensbank der Deutschen Bank aus. Wöhrmann habe sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf des Tages der diesjährigen Hauptversammlung niedergelegt.

„Ich habe immer mit allem Herzblut zum Wohle der DWS gearbeitet. Dies gilt natürlich insbesondere seit meiner Rückkehr an die Spitze der Gesellschaft 2018“, so Wöhrmann in einer Stellungnahme. Die DWS sei nach den drei erfolgreichsten Jahren in der Geschichte der Firma deutlich profitabler und stabil aufgestellt.

