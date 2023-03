Deutsche-Bank-Tochter Studie: Grüne DWS-Fonds Spitzenreiter bei Investitionen in fossile Energien

Die Bürgerbewegung Finanzwende wirft dem Vermögensverwalter Greenwashing vor. Viele der als nachhaltig angepriesenen Investments seien in Wirklichkeit klimaschädlich.

Frankfurt Die Bürgerbewegung Finanzwende wirft Deutschlands größtem Vermögensverwalter DWS vor, mit seinen nachhaltigen Fonds in großem Maße in fossile Unternehmen investiert zu haben.

Die als nachhaltig beworbenen Fonds der Deutschen-Bank-Tochter enthielten Ende 2022 insgesamt 20-mal höhere Investitionen in Öl- und anderen fossilen Unternehmen als in Firmen im Bereich der erneuerbaren Energien, heißt es einer am Freitag veröffentlichten Studie von Finanzwende.

„Die Daten zeigen, dass die DWS beim Greenwashing ganz vorne dabei ist“, sagte Finanzwende-Referentin Magdalena Senn. Im vorigen Jahr habe die DWS für ihre grünen Fonds Aktien fossiler Unternehmen für mehr als 850 Million Dollar zugekauft und sei damit Spitzenreiter unter den europäischen grünen Fonds.

