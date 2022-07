ETFs Anleger kaufen deutlich weniger börsengehandelte Indexfonds

Der Absatz der lange beliebten ETFs ist im Juni weltweit massiv zurückgegangen. Die Angst vor Inflation und Rezession schlägt offenbar auf den Markt durch.

Investoren scheuen vermehrt den Kauf börsengehandelter Indexfonds. (Foto: Bloomberg) Händler an der Frankfurter Börse

Frankfurt Weltweit haben Investoren im Juni deutlich weniger neues Kapital in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und andere börsengehandelte Produkte gesteckt. Im Juni hat sich der Absatz der zuletzt immer beliebteren preiswerten ETFs gegenüber dem Vormonat gut halbiert.

Nach 86,6 Milliarden Dollar im Mai kauften Anleger im Juni nur noch Anteile im Wert von 36,2 Milliarden Dollar. Das stellen der weltgrößte Fonds- und ETF-Anbieter Blackrock und das US-Fondsresearchhaus EPFR in einem Report fest.

Von „global fehlender Überzeugung für die Indexprodukte im Frühsommer“ schreiben die Autoren des Reports und stellen die Frage nach einer „Sommerflaute“. In der Branche halten es die Anbieter allerdings überwiegend für ausgemacht, dass der Grund in der seit Monaten anhaltenden Unruhe an den Kapitalmärkten liegt. Vor allem die den ETF-Absatz dominierenden Großinvestoren und wohlhabenden Privatanleger halten sich aktuell zurück.

Vor allem Anleihe-ETFs wurden weniger gekauft

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen