Fondsvergleich Härtetest für Mischfonds: Welche Bestseller in einem schwierigen Umfeld überzeugen

Fonds, die verschiedene Anlageklassen mischen, sind bei Anlegern beliebt. Eine Auswertung zeigt, welche Produkte sich in schwierigen Zeiten besonders gut behaupten.

Der russische Angriffskrieg sorgt für Turbulenzen an den Märkten – und bringt auch Manager von Mischfonds in Schwierigkeiten. (Foto: dpa) Frankfurter Börse

Düsseldorf Die Preise für Rohstoffe steigen rasant an. Die Notenbanken heben Zinsen an, um den Preisanstieg einzudämmen. Zudem sorgt der russische Angriffskrieg für Turbulenzen an den Börsen, eine Rezession ist in Sicht. Das Umfeld für Mischfonds ist seit Jahresanfang äußerst ungemütlich. Sie mischen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen sowie zum Teil auch Gold.

Doch wie schlagen sich die bei Anlegern beliebten Produkte in diesem schwierigen Umfeld? Eine Auswertung zeigt, welche der meistverkauften Fonds gut durch das schwierige Fahrwasser kommen, sich auch langfristig behaupten können und welche enttäuschen.

Mischfonds haben den Charakter einer Vermögensverwaltung. Insofern haben sie den Anspruch, in schlechten Börsenzeiten Verluste zu reduzieren und bei steigenden Aktienmärkten möglichst stark an Kursgewinnen zu partizipieren.

