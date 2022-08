Geldanlage Diese ETFs versprechen weniger Risiko in unsicheren Zeiten – Wie sie funktionieren und was sie bringen

Mit börsengehandelten Index-Fonds lässt sich ziemlich einfach die gesamte Aktienwelt abbilden. Aber welche passen zur aktuellen, hochkomplexen Marktsituation?

Es gibt spezielle börsengehandelte Fonds (ETFs) für unruhige Zeiten.

Frankfurt Die weltweiten Aktienmärkte haben sich von ihren Tiefständen Mitte Juni deutlich erholt. Aber noch ist völlig unklar, ob damit der Börsenabschwung überstanden ist oder die Aktienkurse nur ein Zwischenhoch in einer Abwärtsphase erreicht haben. Vor allem in Europa ist die Gefahr einer Rezession groß und wird möglicherweise am Kapitalmarkt bisher unterschätzt.

Und in den USA ist zwar wahrscheinlich der Höhepunkt der Inflation überschritten. Aber die Notenbank (Fed) muss trotzdem die Geldpolitik stärker straffen, damit die Preise nicht weiter außer Kontrolle geraten.

Wie können Anleger auf diese Unsicherheit reagieren? Es gibt spezielle börsengehandelte Index-Fonds (ETFs) für unruhige Zeiten. Sie sind nützlich, aber auch „kein heiliger Gral“, der immer funktioniert, sagt Gerd Kommer von der gleichnamigen Vermögensverwaltung in München.

