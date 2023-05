In mehr als 1500 Unternehmen weltweit gleichzeitig investieren? Das geht – mit einem ETF auf den bekannten MSCI-World-Index. Was dabei zu beachten ist.

Wie unterscheidet sich die Performance der börsengehandelten Indexfonds? (Foto: Imago) MSCI-World-ETFs im Vergleich

Düsseldorf Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) sind seit vielen Jahren immer mehr im Kommen und bei Anlegerinnen und Anlegern für die private Altersvorsorge sehr beliebt. Die Produkte bieten im Vergleich zu klassischen, aktiv gemanagten Investmentfonds Vorteile. Einer liegt beim Preis.

Beim Kauf von Investmentfonds fällt oft ein Ausgabeaufschlag an, der in Prozent angegeben wird und in den Kaufpreis eingerechnet werden muss. Hinzu kommen Verwaltungsgebühren der Fondsgesellschaft, etwaige erfolgsabhängige Zahlungen und Depotgebühren. Das geht alles von der Rendite ab.

ETFs wiederum sind deutlich günstiger, da der größte Kostentreiber, das Fondsmanagement, wegfällt. Ein weiterer Vorteil von ETFs ist, dass diese börsengehandelten Indexfonds nach Ansicht vieler Experten besonders gut geeignet sind, wenn Anleger auf den Erfolg eines breiten Marktes setzen möchten.

