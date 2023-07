Kapitalmarkt Chinesische Regierung will private Investmentfonds stärker regulieren

Förderung durch Regulierung: China setzt einem weiteren Teil der Finanzmärkte striktere Regeln. So sollen im billionenschweren Privatanlagebereich etwa Risiken besser bewertet werden.

Shanghai China will mit Vorschriften für den 2,9 Billionen Dollar schweren Sektor privater Investmentfonds Investoren besser schützen und Innovationen fördern. Die neuen Regeln wurden von Regierungschef Li Qiang unterzeichnet und treten am 1. September in Kraft, wie am Sonntag aus einer Erklärung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde und des Justizministeriums hervorgeht. Dazu gehöre ein eigenes Kapitel für Risikokapitalfonds, da die politischen Entscheidungsträger Investitionen in innovative Technologie-Start-ups förderten.

Die weitreichenden Regeln gelten für private Investmentfonds mit unterschiedlichen Organisationsformen. Solche Fonds können in China in privates Beteiligungskapital oder öffentlich gehandelte Wertpapiere investieren.

Die Kernvorschriften betreffen die Pflichten von Fondsmanagern und Verwaltern, die Beschaffung von Mitteln, die Ermittlung von Risikoniveaus, die Aufsicht von Risikokapitalfonds sowie die allgemeine Aufsicht und Verwaltung.

