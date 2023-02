ChatGPT hat einen regelrechten Hype um das Thema KI entfacht – auch unter Anlegern. Wer sein Investment breit streuen will, kann auf ETFs setzen. Was dabei zu beachten ist.

Künstliche Intelligenz

Düsseldorf Die Fortschritte bei der Künstlichen Intelligenz (KI) sind rasant. ChatGPT, der neue Chatbot von OpenAI, würde an der US-Eliteuniversität Wharton das MBA-Examen bestehen und kann Opern komponieren. Dadurch beschäftigen sich auch immer mehr Anlegerinnen und Anleger mit dem Thema KI.

„Inzwischen hat sich KI von der experimentellen in die kommerzielle Phase weiterentwickelt“, sagt Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale für Deutschland, Österreich und Luxemburg bei der Wertpapierfirma Legal & General Investment Management. „Der Aktienmarkt unterschätzt dabei häufig das Ausmaß der Chancen, die führende Anbieter neuer Technologien in einem frühen Stadium bieten.“

Allerdings ist es schwierig, die Gewinner von morgen schon heute zu identifizieren. Eine Alternative sind breit streuende börsengehandelte Indexfonds (ETFs) für das Themenfeld. Auf der Vergleichsplattform Justetf werden aktuell vier unterschiedliche KI-ETFs aufgeführt. Das Handelsblatt zeigt, worin sich die vier Produkte unterscheiden.

KI-Aktien als ETF: Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data

