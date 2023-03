 Morningstar-Analyse: Nur wenige Fondsmanager schneiden besser ab als die ETF-Konkurrenz

Frankfurt Neue Zahlen bestätigen ein bekanntes Phänomen: Nach einer Auswertung des Fondsanalysehauses Morningstar haben aktive, also durch Fondsmanagerhand gesteuerte Fonds auch im vergangenen, schwierigen Börsenjahr nicht gegenüber ihrer deutlich kostengünstigeren Konkurrenz, den Indexfonds ETF, überzeugen können. Die Erfolgsquote aktiv gemanagter Fonds mit Sitz in Europa konnte 2022 „nicht beeindrucken“, resümiert Autor Dimitar Boyadzhiev.

Langfristig – also über einen Zeitraum von zehn Jahren - schnitten die aktiven Fondsmanager im Durchschnitt noch schlechter ab. Das zeigt eine Untersuchung von 26.000 aktiven und passiven Fonds, deren Anbieter ihren Sitz in Europa haben. Die Produkte decken mit einem Vermögen von 5,1 Billionen Euro die Hälfte des europäischen Fondsmarkts ab.

Gerade das Jahr 2022, das Anlegern infolge von Kriegswirren, Energiekrise, Rezessionssorgen und steigenden Kapitalmarktzinsen zweistellige Verluste mit internationalen Aktien und Anleihen bescherte, hätte eine Chance für aktive Manager bedeuten können, meint Boyadzhiev.

In einem solchen Umfeld hätte man erwarten können, dass aktive Manager ihre passiven Konkurrenten leichter schlügen, betont er. Denn diese nähmen in der Regel den gesamten Abwärtstrend an den Börsen mit.

Doch im Schnitt enttäuschten die Fondsmanager: Gerade mal 29 Prozent der von Morningstar untersuchten Aktienfonds aus 43 Kategorien schnitten besser ab als die ETF-Konkurrenz. Nur in drei Kategorien war jeweils eine Mehrheit der Fondsmanager erfolgreicher: bei Fonds mit kanadischen und türkischen Aktien und mit US-Standardtiteln. Etwas stärker waren Bondfonds: Rund die Hälfte der Fonds liefen 2022 besser als ETF.

Schlechter noch ist das Ergebnis über die vergangenen zehn Jahre: Gerade mal 17 Prozent der Aktienfondsmanager und nur 23 Prozent der Anleihefondsmanager haben höhere Renditen erzielt als ihre ETF-Konkurrenz. In fast zwei Dritteln der von Morningstar untersuchten Kategorien schafften es weniger als 25 Prozent der Fondsmanager, besser als Indexfonds abzuschneiden.

