 Nel, Ballard Power & Co: Diese ETF investieren breit in Wasserstoff

Frankfurt Ein Proton, ein Elektron und eine Menge Hype an den Kapitalmärkten. Investoren wetten schon heute auf eine anziehende Nachfrage nach Wasserstoff in der Zukunft. Sie sehen ihn als einen wichtigen Faktor bei der Energiewende: Er ist leicht zu transportieren und kann mittels erneuerbarer Energien gewonnen werden – und könnte so fossiles Erdgas ersetzen.

„In allen Bereichen, in denen man mit grünem Strom bei der Dekarbonisierung an Grenzen stößt, kommt man mit grünem Wasserstoff weiter. Deshalb hat grüner Wasserstoff ein enormes Potenzial für die Zukunft“, sagt Thomas Engelmann, Head of Energy Transition beim Vermögensverwalter KGAL.

Das macht Wasserstoff zum Anlagethema: Aktien von Wasserstoff-Unternehmen wie Nel oder Ballard Power stiegen in den vergangenen Jahren mehrfach steil an – und gaben nicht selten kurz darauf wieder nach. Diese Einzelrisiken lassen sich zum Teil dank breit streuender börsengehandelter Indexfonds (ETFs) verringern. Das Handelsblatt stellt verschiedene ETFs vor.

