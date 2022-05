Neo-Broker Studie liefert neue Argumente in Diskussion um Online-Broker-Vergütung

Die EU-Kommission plant die umstrittene Vergütungsmethode zu verbieten. Doch laut einer neuen Studie ist diese besonders für Kleinanleger attraktiv.

Das PFOF-Modell erlaubt es Neobrokern sehr günstige Konditionen anzubieten. (Foto: Trade Republic) Trade-Republic-App

Frankfurt Eine neue Studie heizt die Diskussion um das von der EU-Kommission geplante Verbot einer umstrittenen Vergütungsmethode für Neo-Broker an. Bei dem sogenannten „Payment for Order Flow“ (PFOF) handelt es sich um Zahlungen, die Neo-Broker von den Handelsplätzen erhalten, an die sie ihre Kundenaufträge weitervermitteln.

Diese sind häufig auf Kleinanleger spezialisiert. Eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung der Investmentplattform Scalable Capital kam nun zu dem Ergebnis, dass die Preise an solchen Retail-Börsen meist geringer für Kleinanleger sind als an etablierten Handelplätzen.

„Payment for Order Flow macht den Handel für Privatanleger günstiger“, erläuterte Erik Podzuweit, Mitgründer und Co-Vorstandschef von Scalable Capital, die Studienergebnisse im Gespräch mit Reuters. Im Vergleich zu Handelsplätzen wie Xetra oder der Frankfurter Börse gelte für Retail-Börsen: „Der Preis ist gleich oder oft sogar besser und unter Einbeziehung aller Nebenkosten konkurrenzlos gut.“

