Das Handelsblatt Research Institute hat Deutschlands renommierteste Fondsmanager ermittelt. Auf dem heimischen Markt kennen sie sich besonders gut aus.

Vielen Fondsmanagern gelang es, ihre Fonds sicher durch die Krise zu führen. (Foto: Reuters) Überblick in turbulenten Zeiten an der Börse behalten

Köln Einbruch – Aufschwung – Einbruch. Nach einem nahezu unaufhaltsamen Aufwärtstrend in den 2010er-Jahren sind die Börsen seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie äußerst volatil geworden. In diesem Jahr drückten vor allem der rasante Anstieg der Energiepreise, die anziehende Inflation und die Zinserhöhungen der Zentralbanken die Stimmung der Anleger. Bei aktiv gemanagten Investmentfonds ist gerade in solch stürmischen Zeiten die Expertise der jeweiligen Fondsmanager von großer Bedeutung. Doch wer liegt vorn?

Das Handelsblatt hat zum dritten Mal die renommiertesten deutschen Fondsmanager in den drei Anlagekategorien „Aktien Deutschland“, „Aktien Europa“ und „Aktien Nachhaltigkeit“ gekürt. In einem dreistufigen Prozess ermittelte das Handelsblatt Research Institute (HRI) die Topexperten.

„Neben Performancekennzahlen wurden dabei auch das Ansehen unter den Fachkollegen und eine gute Beurteilung bei den Fondsratingagenturen berücksichtigt“, erläutert HRI-Finanzmarktexperte Dennis Huchzermeier.

