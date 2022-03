Rohstoffmarkt Drei ETFs, die von der Rally bei Öl, Gold und Nickel profitieren

An den Rohstoffmärkten gibt es Sorgen vor Versorgungsengpässen, die Preise schnellen in die Höhe. Das Handelsblatt stellt börsengehandelte Fonds vor, die davon profitieren.

Für den breiten Aktienmarkt sind die steigenden Rohstoffpreise eine Belastung. Doch es gibt auch Nutznießer. (Foto: Reuters) Palladium

Düsseldorf Der Rohstoffmarkt kennt kein Halten: Die Preise für Palladium und Aluminium haben Rekordhochs erreicht, ebenso Nickel, dessen Preis sich am Dienstag mehr als verdoppelte und deshalb in London vom Handel ausgesetzt wurde. Gold erreichte am Dienstag einen neuen Rekord in Euro. Öl stieg in diesem Jahr bereits um mehr als 60 Prozent, der Gaspreis um rund 40 Prozent.

Für den breiten Aktienmarkt sind die steigenden Rohstoffpreise eine Belastung. Doch es gibt auch Nutznießer. Das Handelsblatt stellt drei börsengehandelte Fonds (ETFs) vor, die von der laufenden Rohstoffrally profitieren könnten – und erklärt, was Anlegerinnen und Anleger bei Rohstoffinvestitionen beachten sollten.

1. VanEck Global Mining UCITS ETF

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen