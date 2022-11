Scope Awards 2023 JP Morgan und Lupus Alpha bieten die besten Fonds

Scope Fund Analysis und das Handelsblatt prämieren die besten Fondsanbieter und Produkte. Die Bewertungen bieten Anlegern Orientierung in schwierigen Börsenzeiten.

Christoph Bergweiler (links), Deutschlandchef von J.P. Morgan Asset Management erhält einen Award von Said Yakhloufi, Leiter Scope Fund Analysis. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) Scope Awards 2023

Berlin Welcher Anbieter hat die besten Fonds? Die Antwort darauf gibt die wichtigste Preisverleihung auf diesem Feld am Donnerstagabend in Berlin. Rund 300 Branchenvertreter treffen sich zu diesem Anlass im historischen „Stadtbad Oderberger“ am Prenzlauer Berg. Sie wollen wissen, ob sie einen der Preise beim „Scope Award 2023“ gewonnen haben.

Die Veranstaltung ist mehr als ein Branchentreff in turbulenten Zeiten. Zinsanstieg, hohe Inflation, Kriegsfolgen und Kurs-Talfahrten bei Aktien und Anleihen verunsichern Investoren. „Unsere Awards bieten Orientierung, denn sie zeichnen Geldverwalter aus, die mit dem stürmischen Umfeld klarkommen und ihren Anlegern noch ansprechende Erträge liefern“, sagt Said Yakhloufi, Geschäftsführer von Scope Fund Analysis.

Ausgezeichnet werden die 17 besten Anbieter von Wertpapierprodukten und die 13 besten Produkte in wichtigen Anlagegruppen wie etwa internationale Aktienfonds. Dazu kommen 21 Preise für alternative Fonds in Bereichen wie Immobilien oder Private Equity. Auch die besten Zertifikate-Anbieter werden gekürt.

