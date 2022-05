US-Wertpapieraufsicht SEC knöpft sich die Investmentbranche vor

Die US-Wertpapieraufsicht veröffentlich einen Entwurf für neue Nachhaltigkeitsregeln. Dadurch sollen Anbieter von Investmentprodukten stärker kontrolliert werden.

Frankfurt Die US-Wertpapieraufsicht SEC will offenbar Anbieter nachhaltiger Investmentprodukte stärker kontrollieren. Dafür plant die Behörde Standards für Produkte von Anbietern, die damit werben, das Geld ihrer Anleger nachhaltig, also nach Kriterien für Umweltschutz, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung (ESG) zu investieren. An diesem Mittwoch will die SEC dafür einen Entwurf neuer Regeln veröffentlichen und zur Diskussion stellen.

Die Aufsichtsbehörde hat nach Informationen von US-Fachmedien wie „The National Law Review“ kürzlich bereits angedeutet, dass sie Standards für ESG-Investments einführen will. Investmentfonds, die Begriffe wie „nachhaltig“ oder „ESG“ in ihrem Namen führen, könnten dann zur Offenlegung von Informationen verpflichtet werden.

Konkret könnten Branchenkennern zufolge Informationen dazu verlangt werden, wie diese Fonds ihre Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen, wie sie vermarktet werden und wie diese Fonds auf Hauptversammlungen ihrer Beteiligungsunternehmen abstimmen. Die „Financial Times“ berichtete zuerst darüber.

