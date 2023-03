Fondsmanager David Wehner hat seine Aktienquote gesenkt und auch Antizykliker verkauft. Er wappnet sich mit einer risikoärmeren Anlageform gegen mögliche Volatilität.

Die Strategen (v. l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment) (Foto: privat) Musterdepots

München Die Kapitalmärkte weisen seit Mitte Februar auffällige Divergenzen auf. Die US-amerikanischen Aktienindizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 haben ihre diesjährigen Höchststände vorerst verlassen und befinden sich seitdem in einem abwärtsgerichteten Seitwärtsmarkt. Die hartnäckigen Inflationsdaten und eine mögliche Verschärfung der strikten Geldpolitik belasten die Stimmung an den US-Börsen.

In Europa finden wir ein anderes Bild vor. Zwar sind die Wachstumsaussichten eingetrübt, die Inflation verharrt derzeit auf hohen Niveaus, und die Europäische Zentralbank (EZB) liebäugelt mit weiteren Zinsschritten in Höhe von 0,5 Prozentpunkten je Sitzung bis in den Sommer hinein. Jedoch lässt diese Entwicklung die europäischen Aktienmärkte derzeit komplett kalt.

Der Dax 40 und der Euro Stoxx 50 haben in dieser Woche neue Jahreshöchststände erreicht und sind damit noch knapp vier beziehungsweise drei Prozent von den Allzeithöchstständen entfernt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen