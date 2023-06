Der Brillen-Hype lässt den Kapitalmarkt derzeit noch eher kalt. Zugleich spekulieren die Anleger auf die erste Zinssenkung der Fed in diesem Sommer.

Die Strategen (v. l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment) (Foto: privat) Musterdepots

München In dieser Woche hat Apple seine neue Brille Vision Pro vorgestellt. Diese soll eine Revolution in der Welt der Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) darstellen. Ich musste feststellen, dass ich offensichtlich altmodisch geworden bin, zumindest mit Blick auf die private Nutzung der Vision Pro und ähnlichen Konkurrenzprodukten.

Ich finde die Technologie zukunftsweisend beispielsweise für die Industrie oder Medizin. VR/AR-Brillen können bei der Entwicklung, Produktion und sogar bei lebenserhaltenden medizinischen Operationen unterstützen.

Im Privatbereich habe ich derzeit noch Zweifel, ob diese Technologie sich durchsetzen wird, zugegebenermaßen ist dies auch ein wenig meine persönliche Hoffnung. In dem fast zehnminütigen Produktvideo der Apple Vision Pro sehen wir in verschiedenen Szenen junge Benutzer, die allein in ihrer Wohnung oder im Hotel einen Film schauen, eine Sportsendung verfolgen oder mit Freunden telefonieren.

