Handelsblatt-Musterdepots: Das Dynamik-Depot Die Rezessionsangst nimmt zu

Fondsmanager David Wehner hat sich für eine Bärenmarktrally auf dem Aktienmarkt positioniert. Doch diese kann schnell enden.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

Nach über zwei Jahren Pandemie mit etlichen Webinaren und Zoom-Konferenzen habe ich in der vergangenen Woche gemeinsam mit meiner Kollegin eine Kapitalmarktkonferenz besucht. Die Eindrücke, die wir aus persönlichen Gesprächen und Vorträgen erhalten haben, sind meiner Meinung nach digital nicht zu ersetzen.

Mein erster Eindruck: Der Finanzindustrie geht es gut! Kein Wunder nach drei hervorragenden Kapitalmarktjahren mit rekordverdächtigen Renditen an den internationalen Börsen. Von Rezessionsangst augenscheinlich keine Spur, gut zu erkennen an den aufwendig gestalteten Ausstellungsständen und zahllosen Werbegeschenken. Während der Finanzkrise durfte ich an meiner ersten Kapitalmarktkonferenz teilnehmen. Da war der Kugelschreiber als Werbegeschenk der pure Luxus.

Aber: Die Vorträge und Panel-Diskussionen auf der Konferenz sprachen entgegen dem ersten Eindruck eine ganz andere Sprache. Sorgen über Sorgen: Inflation, Energiekrise, Euro-Krise 2.0 und natürlich eine mögliche Rezession.

