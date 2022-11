Fondsmanager David Wehner glaubt, dass sich die Märkte schnell vom Zinsentscheid der Fed erholen werden. Wie er sich dafür positioniert.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment) (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt In den vergangenen Wochen konnten sich auch Investoren über einen goldenen Oktober freuen. Ein Großteil der global wichtigen Aktienmarktindizes erholte sich in der zweiten Monatshälfte von den ausgeprägten Tiefstständen und beendete den Monat bis zu 13 Prozentpunkte höher. Die schwachen Quartalszahlen oder Prognosen der Technologie-Schwergewichte Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon konnten diese Rally nicht stoppen.

Durchwachsene Konjunkturdaten und Frühindikatoren haben die Kapitalmarktteilnehmer hoffnungsvoll gestimmt, dass die Zentralbanken – insbesondere die US-Fed – ihr Zinsanhebungstempo verringern. Die Zentralbankpolitik ist und bleibt ein wichtiger Faktor für die Entwicklung an den Kapitalmärkten.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat diese Hoffnung vorerst allerdings zerstört. In dieser Woche hat sie zum vierten Mal in Folge die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Der Zinsschritt war vom Kapitalmarkt antizipiert worden und somit keine Überraschung. Die begleitende Stellungnahme stellte ein langsameres Tempo bei den zukünftigen Zinserhöhungen in Aussicht und erfüllte die geschürten Hoffnungen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen