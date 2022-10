Fondsmanager David Wehner vergleicht die aktuelle Situation mit den 1970er-Jahren – und erklärt, wie er davon profitieren will.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment) (Foto: privat) Musterdepots

Das Kapitalmarktumfeld ist komplex: hohe Inflationsraten, steigende Renditen, Gewinnwarnungen bei Unternehmen, mit explodierenden Energiekosten konfrontierte Verbraucher und ein bröckelnder Immobilienmarkt. Mit Blick auf das Jahr 2022 scheint es nahezu so, als würden wir die Krisen der letzten 50 Jahre noch einmal im Zeitraffer durchleben. Die Ereignisdichte ist in diesem Jahr enorm.

Die Ölkrise der 1970er- und 1980er-Jahre, die Dotcom-Blase der 2000er-Jahre und die Finanzkrise finden sich in Teilen noch einmal in diesem Jahr wieder. Zugegebenermaßen haben die prozentualen Korrekturen an den Aktienmärkten das jeweilige Ausmaß der genannten Krisen noch nicht erreicht. Jedoch ist der angerichtete Schaden an den Kapitalmärkten durch die geopolitischen, geldpolitischen und konjunkturellen Faktoren immens.

Dieses Jahr wurden allein in den USA im Aktien- und Rentenmarkt 58 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet, das sind circa 60 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Im Vergleich zu diesem Verlust wirkt die Finanzkrise im übertragenen Sinn fast wie ein Tag am Strand.

