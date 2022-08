Handelsblatt-Musterdepots: Das Dynamik-Depot Wir befinden uns in einer dynamischen Bärenmarkt-Rally – und die letzte Phase beginnt

Fondsmanager David Wehner sieht in der aufkeimenden Euphorie an den Aktienmärkten ein klares Warnsignal. Er nimmt Gewinne mit und baut Absicherungen auf.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

Das Dynamik-Depot wurde in den vergangenen sechs Wochen für die offensive Positionierung seit Mai bzw. Juni belohnt. Zur Erinnerung: Im Mai und Juni habe ich über zwei ETFs in mehreren Schritten Positionen in den US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 aufgebaut.

Diese Phase war durch eine hohe Unsicherheit und Pessimismus an den Kapitalmärkten geprägt. Analysten und Kapitalmarktstrategen übertrafen sich mit niedrigeren Kurszielen bei den global wichtigen Aktienindizes. Ich bin in meinem Szenario hingegen von einer kurzfristigen dynamischen Erholung an den Börsen ausgegangen.

Als mögliche Auslöser habe ich eine Beruhigung an der Inflationsfront, eine die Erwartungen der Analysten übertreffende Berichtssaison der Unternehmen sowie eine Reduktion von geopolitischen Risiken ausgemacht. Letztendlich war die über den Erwartungen liegende Berichtssaison der Auslöser für die steigenden Kurse an den Aktienmärkten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen