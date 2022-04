Handelsblatt-Musterdepots: Das Nachhaltigkeits-Depot Bei Konzernen mit Wettbewerbsvorteil die soziale und ökologische Wirkung berücksichtigen

Inflation und Zinserhöhungen haben ihren Einfluss. Die Fondsmanagerin von Perspektive Asset Management zieht dennoch langfristige Perspektiven Quartalszahlen vor.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

München Auch Börsianer oder Fondsmanager genießen Wochenenden oder Feiertage. Die Hektik sekündlicher Preisfeststellungen weicht dann einem beschaulichen Nachdenken über das Gesamtbild der Märkte und einer kontemplativen Sicht auf die Ereignisse.

In der aktuellen Lage scheinen mir Feiertage ohne jegliche Gespräche über Wirtschaftsdaten allerdings schwierig. So wurde ich vergangenes Wochenende binnen kürzester Zeit in eine Diskussion über Inflation, Ukrainekrieg und Energiepreise verwickelt. Vor allem Nicht-Börsianer wollen Antworten auf die derzeitigen Fragen: Warum werden die Zinsen trotz hoher Inflation in Europa nicht angehoben? Was ist von der Notenbankpolitik der US-Amerikaner zu halten, und welche Auswirkungen könnte das auf die Geldanlage haben?

Auch für das Musterdepot beschäftige ich mich mit diesen Themen und recherchiere die Hintergründe. Vorrangig geht es jedoch darum, gute Unternehmen auszuwählen, ihren Wettbewerbsvorteil sowie ihre ökologischen und sozialen Wirkungen zu analysieren. Mein Blick gilt dabei mehr ihren langfristigen Perspektiven als den Quartalszahlen oder den sich rasch ändernden Analysteneinschätzungen.

