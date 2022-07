Handelsblatt-Musterdepots: Das Nachhaltigkeits-Depot Die Aktienmärkte neigen zu Übertreibungen: Das bietet jetzt Chancen für Stockpicker

Die Börsen stehen vor einem komplizierten zweiten Halbjahr. Es gibt einige Unternehmen, bei denen Kursrückgänge eine Einstiegschance wären.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

München Die internationalen Finanzmärkte befinden sich weiterhin in einem Tauziehen aus Hoffnung und Angst. Das Umfeld steigender Zinsen und einem andauernden Krieg in der Ukraine ist für Anleger so belastend wie lange nicht mehr.

Die Folge ist eine historisch negative erste Jahreshälfte an den internationalen Börsen. Mit einem Minus von etwa 21 Prozent (in US-Dollar) verzeichnete der US-Leitindex S&P500 nur in drei Jahren eine schlechtere Halbjahresbilanz: 1932 (minus 43 Prozent), 1962 (minus 23 Prozent) und 1970 (minus 22 Prozent).

Investoren im Euro-Währungsraum konnten die zweistelligen Kursverluste zwar durch Gewinne im US-Dollar etwas schmälern. Doch das bietet wenig Trost. Die zuletzt wieder erreichte Parität des Euros zum US-Dollar spiegelt vielmehr die Unsicherheit und Schwäche der globalen Wirtschaft wider.

>> Lesen Sie dazu: Euro rutscht auf Parität zum US-Dollar – das bringt neue Risiken

