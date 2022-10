Die aktuell laufende Berichtssaison zeigt trotz robuster Zahlen eine nachlassende Gewinndynamik der Unternehmen. Fondsmanagerin Gabriele Hartmann erklärt, wie sie damit umgeht.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment) (Foto: privat) Musterdepots

München An den internationalen Aktienmärkten haben die Kurse in den vergangenen Handelstagen wieder angezogen. Hierbei stimulierte die Hoffnung, dass die globalen Notenbanken mit ihren Zinsanhebungen dem Ende entgegensteuern. In den USA wird der Hochpunkt der Zinsen bereits im Frühjahr 2023 erwartet.

Dieses Szenario gilt als sehr optimistisch, schließlich liegt die Teuerungsrate auf einem Niveau wie zuletzt im Jahr 1982. Zudem betonten amerikanische Notenbanker stets, lieber zu stark die Zinsen straffen zu wollen als zu locker. Entscheidend sind neben der Zinsentwicklung aber auch die Bilanz der US-Fed und die Verknappung ihrer Anleihekäufe.

Da nun die Schweigeperiode im Vorfeld der nächsten wichtigen US-Notenbanksitzung beginnt, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Quartalszahlen der Unternehmen. Bis dato fielen die Ergebnisse zwar besser aus als erwartet. Doch die widrigen Umstände aus Kostendruck, Lieferengpässen und einem starken US-Dollar führten häufig zu einem verhaltenen Ausblick der Unternehmen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen