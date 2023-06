Börsianer entwickeln eine starke Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Dadurch wird der US-Markt nur von einem Dutzend großer IT-Firmen gestützt.

Die Strategen (v. l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment) (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt Die vergangenen Handelswochen zeigen eine Spaltung an den Aktienmärkten, wie wir sie seit Jahresbeginn beobachten können. Nun spitzt sich die Lage immer mehr zu.

Es gibt einerseits zahlreiche Argumente für eine zurückhaltende Positionierung an den Finanzmärkten. Auch wenn der US-Schuldenstreit gelöst sein sollte, stehen weitere Zinserhöhungen und ein schwächeres Wachstum ganz oben auf der Liste. Andererseits schießen Aktien wie Nvidia an einem Tag um mehr als 20 Prozent in die Höhe, weil Börsianer eine starke Euphorie für das Thema Künstliche Intelligenz entwickeln.

Davon profitieren auch Technologieunternehmen wie ASML, Microsoft oder Alphabet. Seit Wochen wird der amerikanische Leitindex S&P 500 lediglich von einem Dutzend großer IT-Firmen gestützt, während Rohstoffunternehmen und andere Sektoren am Boden liegen oder in einem Seitwärtstrend verharren.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen