Der Aktienmarkt bleibt verwundbar, erwartet Fondsmanagerin Gabriele Hartmann. Sie stellt zwei Titel aus ihrem Depot vor, die gerade allen Belastungen trotzen.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

München In der vergangenen Handelswoche setzte an den Aktienmärkten eine kräftige Aufwärtsbewegung ein. Wichtige Handelsmarken konnten zurückerobert werden, bis die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Dienstag den Markt wieder in eine Konsolidierung schickte. Diese heftige Reaktion dürfte kaum überraschen. Bislang brachen die Kurse im Jahr 2022 nach einem kräftigen Anstieg stets wieder ein.

Die hohe Schwankungsbreite an den Märkten ist ein Ausdruck der enormen Unsicherheit unter den Anlegern. Aufgrund der Anhäufung von ungelösten Problemen aus Krieg, Energiekrise, Inflation und drohender Rezession ist das vollkommen verständlich.

Die große Meinungsverschiedenheit spiegelt sich auch innerhalb der Investmenthäuser wider. So bevorzugen einige Experten defensive Sektoren, um sich vor einer stärkeren wirtschaftlichen Abkühlung zu schützen. Andere hingegen favorisieren zyklische Branchen da sich die gestiegenen Verbraucherpreise zukünftig von selbst bereinigen würden. Ob wir uns derzeit in einer Bärenmarktrally befinden oder eine nachhaltige Trendwende vollziehen, werden die kommenden Monate zeigen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen