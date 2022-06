Handelsblatt-Musterdepots: Das Nachhaltigkeits-Depot Diese Unternehmen zeigen, wie sie Umwelt und Gesundheit schützen

Novo Nordisk und L’Oréal sind gute Beispiele, wie Unternehmen die Nachhaltigkeitsziele der UN umsetzen können. Was das für das Musterdepot bedeutet.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

München An diesem Sonntag jährt sich zum 50. Mal die Umweltkonferenz der Vereinten Nationen. Damals trafen sich mehr als 1000 Vertreter aus 113 Staaten in Stockholm, um grenzübergreifend für Umwelt und Naturschutz zusammenzuarbeiten. Der Tag gilt als Meilenstein der globalen Umweltpolitik. In Erinnerung an diese Konferenz wurde der 5. Juni zum Weltumwelttag erklärt.

50 Jahre später fällt die Bilanz jedoch ernüchternd aus: „Es wird knapp, die ganz große Klimakatastrophe abzuwenden“, schrieb der Weltklimarat im Sommer vergangenen Jahres. Haben wir fünf Jahrzehnte geträumt oder weggesehen? Oder wurde die Dringlichkeit zum Handeln ignoriert, weil es keine Sanktionsmechanismen gibt?

Dass Nachhaltigkeit nicht mehr ignoriert werden kann, ist der Branche mit der Verabschiedung des EU-Aktionsplans bewusst geworden. Damit wurde ein „Nischenthema“ von Boutiquen zum „Mainstream“ bei großen Asset-Managern. Derweil befinden sich große Marktteilnehmer in einer schwierigen Lage aus Versprechungen, Wortbruch und drohenden Sanktionen.

