Investoren schätzen an europäischen Unternehmen die höheren Exportquoten und die vergleichsweise niedrigen Bewertungen. Das gilt auch für einen Naturkosmetikhersteller.

Die Strategen (v. l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment) (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt In den vergangenen Wochen haben sich die internationalen Aktienmärkte robuster präsentiert als von vielen Investoren erwartet. Dabei wurden die Risiken an den Finanzmärkten ausführlich beleuchtet und konzentrieren sich vorrangig auf die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank mit ihren enormen Auswirkungen auf die Anleihe- und Aktienmärkte. Die jüngsten Zahlen zur Entwicklung der Inflation führten in dieser Woche zu einem Renditeanstieg bei zehnjährigen US-Staatsanleihen auf ein Niveau von vier Prozent.

An diesem Freitag gibt der veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen weiteren Aufschluss über die Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten. Investoren gehen von einem rückläufigen Trend aus. Das würde für eine weiter sinkende Inflationsrate sprechen.

Jedoch ist die Schlüsselfrage nicht, ob die Inflation fällt, sondern mit welcher Geschwindigkeit sie zurückgeht. Für die kommenden Monate ist davon auszugehen, dass sie auf einem erhöhten Niveau bleibt.

