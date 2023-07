Handelsblatt-Musterdepots: Das Nachhaltigkeits-Depot Warum Anleger verstärkt auf den Unternehmenswert achten und Apple Probleme hat

Fondsmanagerin Gabriele Hartmann erklärt, wie sie die US-Inflationszahlen einschätzt - und warum sie auf kleine Unternehmen in der Nische setzt.

Die Strategen (v. l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment) (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich in den vergangenen Wochen äußerst robust. Der Leitmarkt USA präsentiert sich in einer Mischung aus rückläufiger Inflation, geringer Arbeitslosenrate und stabilen Konsumausgaben. Damit überraschten die US-amerikanischen Wirtschaftsdaten erneut positiv und lösten auch an den europäischen Börsen einen wachsenden Optimismus aus.

Die Berichtssaison begann diese Woche mit den freundlichen Quartalszahlen der US-Banken. Sie gelten als „Stimmungsmesser für die Wirtschaft“ und haben die Investoren nicht enttäuscht.

In diesem Umfeld haben wir Anpassungen im Musterdepot Nachhaltigkeit vorgenommen und geben einen Einblick, worauf wir in der zweiten Jahreshälfte achten.

Seit dem Tief im September letzten Jahres legte der amerikanische Aktienindex S&P 500 um mehr als 20 Prozent zu. An der Spitze der Erholungsrally standen die großen US-amerikanischen Technologiekonzerne. Dabei resultieren die Kursgewinne nur zu einem geringen Teil aus höheren Gewinnen, primär fand eine Ausweitung der Bewertungen statt.

