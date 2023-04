Die Aufspaltung des chinesischen IT-Riesen Alibaba ist eine spannende Nachricht fürs Zukunftsdepot. Sie könnte die Basis bieten dafür, dass China beim Thema KI zu den USA aufschließt.

Frankfurt Ende März gab es spannende Neuigkeiten für unser Zukunftsdepot: Alibaba wird in sechs Einheiten aufgeteilt. Die IT-Firmengruppe soll zur Holding werden und das chinesische Handelsgeschäft behalten. Aufgrund dieser positiven News sprang der Kurs des Unternehmens in nur einem Tag um 12,2 Prozent in Hongkong-Dollar an.

Die Neustrukturierung kann einerseits bisher verborgene Vermögenswerte sichtbar machen und für neues Kapital sorgen. Andererseits sind höhere Wachstumschancen gegeben, da die neu geschaffenen Geschäftseinheiten schneller auf Marktveränderungen reagieren können.

Alibaba wird wohl in die folgenden sechs Geschäftsbereiche aufgeteilt werden: 1. Chinesischer Handel, 2. Internationaler Handel, 3. Cloud-Computing, 4. Lokale Dienste (Essenslieferung und Navigation), 5. Logistik und 6. Digitale Medien. Jede Einheit soll ihren eigenen CEO und Aufsichtsrat erhalten und fähig sein, Kapital aufzunehmen und an die Börse zu gehen.

