Handelsblatt-Musterdepots: Das Zukunfts-Depot Hoffnung in China und Gewinne mit dem CO2-Zertifikat

In China nimmt die Covid-Politik eine neue Richtung. Fondsmanagerin Laetitia Zarah Gerbes erklärt, wie sie das für das Zukunfts-Depot nutzt.

Die Strategen (v. l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

Endlich gibt es in China eine positive Entwicklung in Sachen Null-Covid Politik. Die heftigen Proteste der chinesischen Bevölkerung gegen den strikten Kurs bei der Pandemiebekämpfung führten Ende November zu Lockerungen. Eine geringere Quarantänezeit, höhere Impfquoten für über 60-Jährige und lokalere Lockdowns sollten langsam zu einer Normalisierung der Wirtschaft führen.

Im Zukunftsdepot sind davon die drei chinesischen Aktien Alibaba, Tencent und Ping An Insurance betroffen. Nachdem Alibaba und Tencent in den vergangenen zwei Jahren unter politischen Regulierungen gelitten haben (z. B. verhinderte IPOs bis hin zu Strafzahlungen), möchte die Regierung jetzt gerade diese Unternehmen in die Hightech-Chip-Herstellung integrieren.

