Der Textgenerator ChatGPT hat einen Hype um Künstliche Intelligenz ausgelöst. Unternehmen wie Nvidia könnten davon profitieren.

Frankfurt Mit dem Textgenerator ChatGPT hat die Künstliche Intelligenz (KI) einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen OpenAI hat einen Algorithmus entwickelt, der Fragen beantworten, Konversationen führen und sogar Codes zum Programmieren erstellen kann.

Der Chatbot ist in der Lage, Fehler zu erkennen, falsche Annahmen zu hinterfragen und unangemessene Anfragen abzulehnen. Die Genauigkeit und Detailtiefe der Antworten ist beeindruckend.

Microsoft plant bereits, eine abgewandelte Version von ChatGPT in seine Suchmaschine Bing zu integrieren und damit Nutzern schneller Ergebnisse auf komplexe Fragen zu liefern. Mit seiner Milliarden-Investition in OpenAI zeigt der Konzern sein Interesse an der Weiterentwicklung der KI und ihrer Integration in unseren Alltag.

Die Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 war ein großer Erfolg, da der Chatbot innerhalb von nur fünf Tagen eine Million Nutzer gewonnen hat – ein neuer Rekord im Vergleich zu Onlineplattformen wie Instagram (2,5 Monate) oder dem Video-Streaming-Dienst Netflix (3,5 Jahre).

