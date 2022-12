 Handelsblatt-Musterdepots:

Die Sentimenttheorie lässt auf steigende Kurse hoffen, erklärt Fondsmanagerin Laetitia-Zarah Gerbes. Im Zukunftsdepot rücken besonders zwei asiatische Werte in den Fokus.

Frankfurt Schlechte Stimmung an den Aktienmärkten kann ein Indikator für künftig steigende Kurse sein. Nach dem diesjährigen Ausverkauf an den Märkten war die Anlegerstimmung so schlecht wie zuletzt während der Euro-Krise 2015/2016 und der Finanzkrise 2008. Und bereits vereinzelte gute Nachrichten führten zu Kursanstiegen.

Einer der ältesten Stimmungsindikatoren ist der „Advisor’s Sentiment Report“ von Investors Intelligence. Er wertet US-Börsenbriefe aus und klassifiziert sie in die Kategorien bullish (positiv), neutral und bärisch (negativ).

In diesem Jahr fiel das Verhältnis zwischen positiven und negativen US-Börsenbriefen deutlich unter 1, womit die Pessimisten in der Überzahl waren. Das heißt der Sentimenttheorie zufolge: Es gibt nicht mehr viele Investoren, die die Kurse drücken können. Im Gegenteil: Es gibt Potenzial für Bewegung nach oben.

Spielraum für kurzfristige Erholungsphasen bieten zudem die hohen Barreserven von Investmentfonds. Mit anderen Worten: Liquidität zum Investieren ist vorhanden.

