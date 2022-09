Zukunftsunternehmen stehen an der Börse wieder unter Druck – obwohl viele in einer fundamental starken Position sind, analysiert Fondsmanagerin Laetitia-Zarah Gerbes.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt Seit Jahresanfang beobachten wir, wie jede Assetklasse gnadenlos in die Knie gezwungen wird. Inflation, Rezession, der Klimawandel, Arbeitskräftemangel und der Krieg – wir waren noch nie zuvor dazu gezwungen, so viele Krisen gleichzeitig zu bewältigen. Sie lauern an jeder Ecke. Das verursacht eine hohe Unsicherheit im Markt. Dabei ist es umso wichtiger zu betrachten, wie sich die Wirtschaft und die Unternehmen inmitten dieses Umfelds entwickeln.

Obwohl uns viele Problemherde noch eine längere Zeit begleiten werden, wie eine erhöhte Inflation, so könnte diese zumindest in den USA zunächst ihren Höhepunkt überschritten haben. Die nachlassende Wirtschaftsdynamik sollte automatisch zu sinkender Nachfrage führen und damit zu einer Entspannung der Lieferketten und der Materialknappheit. Das sollte an den Finanzmärkten zum Jahresende spürbar werden.

Zudem trifft eine hohe Kapitalnachfrage durch notwendige Investitionen in Nachhaltigkeit, Rüstung und Regionalisierung auf ein verknapptes Angebot. Das liefert langfristige Renditechancen.

